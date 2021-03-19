Свято весняного рівнодення означає повноцінний прихід весняного тепла і довгоочікуване пробудження природи від зимового сну
Ця дата відноситься до нерухомої частини календаря, тому в 2021 році День весняного рівнодення випадає на 20 березня, як і в будь-який інший рік.
Це день особливо чекали і Поважали: люди проводжали зиму і головний етап обряду - спалення її опудала. На честь приходу весни влаштовували масові гуляння, танці, пекли пироги і млинці. У народі вважали, що чим веселіше зустріти весну, тим швидше вона прийде, і врожайніше буде весь наступний рік.
День весняного рівнодення в народі вважався магічним. У ніч на 20 березня незаміжні дівчата ворожили на майбутнє, а сни тлумачилися як віщі.
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Чого не можна робити 20 березня
- Думати про погане і сумувати, щоб уникнути негативу в майбутньому. За повір'ям, чим веселіше буде весняне рівнодення, тим яскравіше і краще буде весь рік.
- Лаятися, злитися, конфліктувати і в цілому допускати негативні емоції, які в День весняного рівнодення особливо небезпечні, бо можуть породити енергії руйнування в житті.
Весняне рівнодення: що варто зробити
- Викинути з будинку мотлох.
- Роздати непотрібні речі тим, хто їх потребує.
- Дістати легкий одяг.
- Подбати про домашніх тварин.
- Запланувати ремонт.
- Здійснити водні процедури - прийняти душ або ванну, сходити в лазню або сауну.
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