Цей день в народі вважався магічним!

Свято весняного рівнодення означає повноцінний прихід весняного тепла і довгоочікуване пробудження природи від зимового сну

Ця дата відноситься до нерухомої частини календаря, тому в 2021 році День весняного рівнодення випадає на 20 березня, як і в будь-який інший рік.

Це день особливо чекали і Поважали: люди проводжали зиму і головний етап обряду - спалення її опудала. На честь приходу весни влаштовували масові гуляння, танці, пекли пироги і млинці. У народі вважали, що чим веселіше зустріти весну, тим швидше вона прийде, і врожайніше буде весь наступний рік.

День весняного рівнодення в народі вважався магічним. У ніч на 20 березня незаміжні дівчата ворожили на майбутнє, а сни тлумачилися як віщі.

Чого не можна робити 20 березня

Думати про погане і сумувати, щоб уникнути негативу в майбутньому. За повір'ям, чим веселіше буде весняне рівнодення, тим яскравіше і краще буде весь рік.

щоб уникнути негативу в майбутньому. За повір'ям, чим веселіше буде весняне рівнодення, тим яскравіше і краще буде весь рік. Лаятися, злитися, конфліктувати і в цілому допускати негативні емоції, які в День весняного рівнодення особливо небезпечні, бо можуть породити енергії руйнування в житті.

Весняне рівнодення: що варто зробити

Викинути з будинку мотлох.

Роздати непотрібні речі тим, хто їх потребує.

Дістати легкий одяг.

Подбати про домашніх тварин.

Запланувати ремонт.

Здійснити водні процедури - прийняти душ або ванну, сходити в лазню або сауну.

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