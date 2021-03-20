В Україні збільшиться розмір пенсії
Сума виплат може збільшитися на 1650 гривень, передає "Оглядач".
Так, в липні буде проводитися перерахунок прожиткового мінімуму, в результаті чого, з 1 липня мінімальна пенсія збільшиться з 1769 до 1854 грн, а максимальна виплата – з 17 690 до 18 540 грн.
Чергове підвищення заплановане на грудень: мінімальна щомісячна виплата пенсіонерам складе 1934 гривень, максимальна - 19 340.
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Раніше ми розповідали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає доплату до пенсій за особливі заслуги перед Україною.
Якщо депутати його підтримають, що надбавки в 20-25% чекають тих, хто отримав нагороди та грамоти від Верховної Ради.
Також з 1 квітня в Україні будуть перераховані пенсії працюючим пенсіонерам. Таких в Україні, за даними Держслужби статистики, налічується 2,7 млн осіб. Але для тих, хто пішов на заслужений відпочинок з Квітня 2019-го по квітень 2021 року виплати не зміняться.
Всього на підвищення претендують приблизно 2 млн пенсіонерів-працівників.
Нагадаємо, що підвищення пенсій позначиться на ціні продуктів: за що доведеться заплатити українцям набагато дорожче.
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