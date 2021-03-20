Відома телеведуча" світлого життя " Катя Осадча показала кадри з подорожі по Грузії, зачарувавши пейзажами

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram, телеведуча показала кадрами своєї подорожі по Грузії. Катя побувала у весняному Тбілісі і вирушила в гори, де ще продовжує падати сніг.

"Готова до роботи", - написала ведуча в одному з сторіс, показавши своє відображення у вікні квіткового магазину. Також дівчина покрасувалася на відомому мосту Метехі, і зробила кілька знімків на тлі пам'яток.

Катерина показала дивовижну архітектуру і затишні вулички грузинської столиці, з'явившись в кадрі в модному вбранні. На ній була дута курточка бронзового відтінку, темні штани і білі кросівки. Ведуча зібрала волосся назад, доповнивши цибулю великими сонцезахисними окулярами. Крім того, Катя розповіла, як йдуть в Грузії справи після тотального локдауну. А також поскаржилася на комендантську годину, яка впроваджена в Грузії з 21 по 5 ранку.

Варто сказати, що дівчина була без свого чоловіка Юрія Горбунова, а провідниками їй служили невідомі чоловіки з акцентом. По дорозі на вершину Катя показала неймовірно красиві пейзажі, де на гірських долинах пасуться пасовища овець. В одному з сторіс телеведуча показала, як падає сніг і підписала відео: "з весни в зиму".

Красиво і холодно, гори ще в снігу:

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