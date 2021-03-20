Українців попереджають про магнітні бурі, які "вдарять" не тільки по метеозалежним людям, а і по всім іншим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "РБК-Україна".

Так, за словами фахівців, магнітні бурі у березні 2021 року можуть відобразитись не тільки на людях з метеочутливістю, але і на всіх інших. Вже у найближчий тиждень Землю накриє двома затяжними ударами поспіль.

Фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН назвали найбільш небезпечні дати і розповіли, як впоратися з погіршенням самопочуття.

Зокрема, найближча магнітна буря очікується невелика, але вона затягнеться аж на три дні поспіль – з 19 по 21 березня. Цей невеликий геошторм може сильно зіпсувати вихідні дні метеочутливим людям.

Через магнітні коливання у людей можуть виникати головні болі, слабкість і втома, а також порушення сну, дратівливість, скачки артеріального тиску, падіння працездатності, загострення хронічних захворювань і апатія.

Також з 28 по 30 березня Землю накриє сильним геомагнітним штормом. Він теж триватиме три дні поспіль, але його рівень вже буде набагато вищим – G1. Це значить, що погіршення самопочуття відчують багато людей на планеті. При таких сильних бурях можуть спостерігатися порушення в роботі техніки, збій мобільного зв'язку.

Фахівці рекомендують в ці дні обмежити фізичні навантаження, відкласти далекі поїздки за кермом і постаратися дотримуватися режиму дня і харчування.

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