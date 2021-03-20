Українців попереджають про магнітні бурі, які "вдарять" не тільки по метеозалежним людям, а і по всім іншим
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "РБК-Україна".
Так, за словами фахівців, магнітні бурі у березні 2021 року можуть відобразитись не тільки на людях з метеочутливістю, але і на всіх інших. Вже у найближчий тиждень Землю накриє двома затяжними ударами поспіль.
Фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН назвали найбільш небезпечні дати і розповіли, як впоратися з погіршенням самопочуття.
Зокрема, найближча магнітна буря очікується невелика, але вона затягнеться аж на три дні поспіль – з 19 по 21 березня. Цей невеликий геошторм може сильно зіпсувати вихідні дні метеочутливим людям.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
Несподіваний поворот в " Холостяку "з Заливако, обурена Мішина не стрималася:" через тебе..."
Сморигін із "Дизель Шоу" в образі Єлизавети ІІ протролив Полякову, співачка не змовчала: "Це просто розрив"
Порошенко проти Медведчука. Де правда та міф? - ЗМІ
Розкута Анджеліна Джолі небезпечно нахилилася, ледь не виваливши своє "багатство" з декольте: "Любимо і хочемо..."
Через магнітні коливання у людей можуть виникати головні болі, слабкість і втома, а також порушення сну, дратівливість, скачки артеріального тиску, падіння працездатності, загострення хронічних захворювань і апатія.
Також з 28 по 30 березня Землю накриє сильним геомагнітним штормом. Він теж триватиме три дні поспіль, але його рівень вже буде набагато вищим – G1. Це значить, що погіршення самопочуття відчують багато людей на планеті. При таких сильних бурях можуть спостерігатися порушення в роботі техніки, збій мобільного зв'язку.
Фахівці рекомендують в ці дні обмежити фізичні навантаження, відкласти далекі поїздки за кермом і постаратися дотримуватися режиму дня і харчування.
Нагадаємо, Величезний астероїд невблаганно наближається до Землі, вчені сурмлять про небезпеку:"йде на максимальній швидкості".
Як повідомляла Politeka, "Шість небезпечних аномалій": українців попередили про випробування в березні, хто в групі ризику.
Також Politeka писала, До землі прямує астероїд розміром зі стадіон: "опиниться на відстані...".