Екс-солістка "НеАнгелів", що розпалися, Вікторія Смеюха порадувала публіку новими кадрами з Єгипту

Як передає Politeka.net, 35-річна співачка опублікувала свіжі фото й відео в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як займається йогою (щоб подивитися ролики, проскрольте вниз).

Так, умиротворена й спокуслива Віка постала в тоненькій салатовій маєчці, під яку не стала надягати бюстгальтер, і коротких шортах. Зірка змусила тремтіти пружною та засмаглою красою, тим більше в таких сміливих позах.

Смеюха поділилася своїми враженнями у підписі й навіть дала українцям пораду:

"У мене є хороша порада, назвемо її П-С-П 🍑 😄 це означає - підніми свою попу!👆 😂 Уміння піднятися і взятися за справу, не тільки допомагає переключити увагу, але і перебудовує сприйняття навколишнього нас світу.🙌 🌍 ❤ ️ А коли ми приводимо в рух своє тіло🏃🏻🧎🕺🏻, то змінюємо свій емоційний стан! 😃 😍 У цьому випадку нам усім є до чого прагнути!😉 😈 👻 Ідеально відбудувати асани - це процес тривалий!🔝Найбільш правильне положення асани - коли вам комфортно в ній перебувати.🧘 Тут поспішати не можна, але прагнути потрібно.😊✌🏻😘".

Користувачі обговорили побачене, засипавши дівчину компліментами:

"😄 спортсменка комсомолка і просто красуня"

"Яка розумниця, завжди в прекрасній формі ⭐♥️💐"

"Ви хороший мотиватор! 😀П С П - 👍 😘"

"Гарнюня❤️"

Раніше ми розповідали, як Смеюха показала ідеальний ранок на курорті. Співачка позувала в червоному купальнику, передчуваючи прекрасний день.

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