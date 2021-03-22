У МОЗ знову оновили карантинне зонування
22 березня в Україні червоних зон стало більше.
Мабуть, введення третього локдауну по всій країні не за горами, так як тепер в червоній зоні знаходиться Київ, а також Київська, Житомирська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Одеська та Сумська області.
Решта регіонів відносяться до "жовтого" рівня небезпеки.
Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" поніжилася серед квітів: "Олег Винник аж цілу пісню написав з цього приводу"
Скандал з романом 8-річної киянки з 13-річним блогером отримав несподіване продовження: "виявилася онукою..."
Старіюча Пугачова вразила восковим обличчям і дивною позою: "Вже лягаєш і думаєш..."
Каменських забула надіти штани і показала, як проводить вихідні без Потапа: "Дівчата, у вас так само?"
"Майстер Шеф" Хіменес-Браво з улюбленицею на руках показав ідеальний день в домашній обстановці: "красива парочка"
Прем'єр-міністр України раніше повідомив, що в Україні можуть ввести локдаун по всій країні, якщо всі регіони потраплять в «червону» зону.
Важливо відзначити, що мер Львова Андрій Садовий вже оголосив про посилення карантину. Нові обмеження почали діяти з 19 березня і закінчаться вони 28 березня.
Зокрема, у місті закрили всі заклади громадського харчування, в торгових центрах працюють тільки продуктові магазини, аптеки та зоомагазини. Заборонені всі масові заходи, салони краси та спортивні зали працюють за попереднім записом.
Припинили роботу всі Заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, Молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання.
Крім того, в Києві з 20 березня також ввели жорсткі карантинні обмеження.
До слова, про нову хвилю коронавірусу в Україні, Шмигаль розповів, коли введуть жорсткий локдаун: "на жаль...".
Як повідомляла Politeka, українські міста почали переходити на жорсткий карантин, закривається громадське харчування і не тільки: що буде далі.
Також Politeka писала про новий локдаун, в МОЗ попередили українців про чергове посилення: "по всій території країни...".