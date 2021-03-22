У МОЗ знову оновили карантинне зонування

22 березня в Україні червоних зон стало більше.

Мабуть, введення третього локдауну по всій країні не за горами, так як тепер в червоній зоні знаходиться Київ, а також Київська, Житомирська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Одеська та Сумська області.

Решта регіонів відносяться до "жовтого" рівня небезпеки.

Прем'єр-міністр України раніше повідомив, що в Україні можуть ввести локдаун по всій країні, якщо всі регіони потраплять в «червону» зону.

Важливо відзначити, що мер Львова Андрій Садовий вже оголосив про посилення карантину. Нові обмеження почали діяти з 19 березня і закінчаться вони 28 березня.



Зокрема, у місті закрили всі заклади громадського харчування, в торгових центрах працюють тільки продуктові магазини, аптеки та зоомагазини. Заборонені всі масові заходи, салони краси та спортивні зали працюють за попереднім записом.

Припинили роботу всі Заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, Молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання.

Крім того, в Києві з 20 березня також ввели жорсткі карантинні обмеження.

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