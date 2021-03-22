Телеведуча Катерина Осадча заінтригувала шанувальників свіжими кадрами

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка разом зі знімальною командою "Світського життя" вирушила до Грузії. На офіційній сторінці програми в Instagram з'явилися цікаві кадри.

Так, Осадча, показала, заради кого покинула Україну. Виявляється, вона вирішила взяти інтерв'ю у грузинської джазової співачки Ніно Катамадзе. Катерина побувала в гостях у знаменитості, пообіцявши своїм фанатам в наступному випуску "Світського життя" розкрити багато цікавих деталей з її життя.

На кадрах ведуча постала в стильному пальто морквяного відтінку і з незмінним атрибутом - капелюшком на голові, правда, цього разу чоловічому.

"Гамарджоба з сонячної Грузії! "Світське життя" вирушило до Кахетії на зустріч зі співачкою Ніно Катамадзе! Як артистка працює над новим альбомом в пандемію, яке вино любить і де придбала власну землю під будівництво особняка😉 тости, спів і харизма зоряної грузинки навіть через екрани долетить до вас вже цієї суботи о 23.20! Будьте здоровими, бережіть себе і близьких", - йдеться в підписі.

Крім того, в "сторіз" Осадча поділилася фрагментами бекстейджу до зйомок випуску. Ведуча не посоромилася підняти келих "за друзів, мир і щастя" разом з Ніно.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене.

"Як завжди від вас віє теплом і добротою, позитивом і гарним настроєм ❤"

"Ніно, Україна тебе чекає і любить!❤️"

"Ніно, ми сумуємо 🔥👏"

"Ніно ви неповторні, ви чудо"

"Катя, пальто бомба!!!! Вам так личить 😍🔥"

Раніше ми розповідали, що Осадча прогулялася по Тбілісі в модній курточці, поскаржившись на комендантську годину.

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