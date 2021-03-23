Епатажна співачка Оля Полякова, не чекаючи літа, махнула на курорт

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких максимально роздяглася.

Так, співачка без докорів сумління показала як ніжиться на шезлонгу, "захопивши" камерою "шматочок" моря. Розпатлана й ненафарбована Оля лежала на боці, будучи в спокусливому чорному бікіні на спортивний манер.

Не відчуваючи ні краплі збентеження, Полякова продемонструвала недосконалу після зими фігуру з випираючим животиком. А через невдалий ракурс, здавалося, що її бюст трохи "здувся".

Як би там не було, судячи з задоволеної посмішки, співачка насолоджувалася моментом.

У наступних "сторіз" Полякова розсекретила, з ким вирушила відпочивати, поставши в готельному номері зі старшою донькою Машею. І мама, і дівчинка стояли перед дзеркалом, як солдатики, випрямивши спину й опустивши руки по швах, обидві в сонцезахисних окулярах. Оля була в золотистому ліфі від купальника та джинсових міні-шортиках. А її дочка в ліловому купальнику й чорних лосинах.

"На пляж", - коротко підписала Полякова, додавши кумедний смайлик.

Раніше ми розповідали, співачка змусила публіку почервоніти непристойною витівкою. Оля опублікувала в TikTok відео, на якому спочатку продефілювала в чорній міні-сукні, а потім присіла, почавши рухатися вперед і назад, вигинаючи спинку. Ролик супроводжували скрипучі звуки, ніби натяк, що Полякова "заіржавіла".

"Треба б змастити"; "Оля круто"; "молода, щоб так скрипіти", - відреагували користувачі.

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