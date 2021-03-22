Відома співачка і модель Санта Дімопулос, що стала переможницею "Танців з зірками", розчулила ніжним знімком з дочкою

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Санта розмістила фото, на якому позує зі своєю дочкою. Санта схилилася до малятка з любов'ю дивлячись на дитину, в погляді стільки ніжності ласки і любові, що погляд мимоволі зупиняється, захоплений ніжними "мамськими" почуттями.

Санта також розмістила пост, в якому описала основні правила за якими виховує свою дитину. Вона узагальнила їх у два вагомих принципи: любов і участь. У понятя "Любов" Санта умістила не тільки любов до дитини, а й любов до себе, "адже вона вчиться бути жінкою від мене".

Під "участю" Санта розуміє такі поняття, як сприйняття себе і навколишнього, похвала і любов до себе. Співачка підкреслила, що покладається на свого чоловіка і він також повністю залучений в процес виховання дочки.

"З самого народження мій чоловік залучений у всі процеси, пов'язані з вихованням Софії. У нас немає чисто "жіночих" або чисто "чоловічих" обов'язків: тато завжди на зв'язку з донькою, всі дні тижня", - написала знаменитість.

Шанувальники прокоментували фото, написавши безліч приємних слів для мами і її малятка.

"Мило дуже, Ви красуні🔥 🔥 🔥", "Яка вона у вас сладуличка😍 😍 😍", "Яка гарненька🌸", "Такі зайчика😍 😍 😍❤️", - відгукнулися шанувальники.

Нагадаємо, що Дімопулос з " Танців з зірками "показала, як виглядала раніше:" вже майже 10 років...".

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