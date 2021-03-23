У Рівному люди стоять у чергах за безкоштовними тестами на коронавірус

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікувала "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Як і в багатьох містах України, епідеміологічна ситуація в Рівному залишає бажати кращого: медики на межі своїх можливостей, а лікарні переповнені.

МІСЬКА ЛІКАРНЯ вже заповнена, а нових хворих будуть доставляти в районні. Рівненські медики впевнені, що з такими темпами зараження область може опинитися в "червоній" карантинній зоні вже найближчими днями.

У підсумку люди, з підозрою на ковід почали товпитися за безкоштовними тестами перед місцевими медустановами. Черги розтягуються на багато метрів.

Українці були вражені побаченим:

"Сподіваюся, що брехня. А то моторошно стає, а скоро літо", " у Буковелі стояли в чергах на підйомники.... і тут постоять...", "Боже, спаси нас грішних", - писали в коментарях під відео.

Раніше ми повідомляли, що схожа обстановка склалася і у Львові. Там людей не відлякувала навіть холодна погода і дощ.

За словами медиків, попит на тести серед українців дійсно зріс.

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