У Рівному люди стоять у чергах за безкоштовними тестами на коронавірус
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікувала "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як і в багатьох містах України, епідеміологічна ситуація в Рівному залишає бажати кращого: медики на межі своїх можливостей, а лікарні переповнені.
МІСЬКА ЛІКАРНЯ вже заповнена, а нових хворих будуть доставляти в районні. Рівненські медики впевнені, що з такими темпами зараження область може опинитися в "червоній" карантинній зоні вже найближчими днями.
У підсумку люди, з підозрою на ковід почали товпитися за безкоштовними тестами перед місцевими медустановами. Черги розтягуються на багато метрів.
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Українці були вражені побаченим:
"Сподіваюся, що брехня. А то моторошно стає, а скоро літо", " у Буковелі стояли в чергах на підйомники.... і тут постоять...", "Боже, спаси нас грішних", - писали в коментарях під відео.
Раніше ми повідомляли, що схожа обстановка склалася і у Львові. Там людей не відлякувала навіть холодна погода і дощ.
За словами медиків, попит на тести серед українців дійсно зріс.
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