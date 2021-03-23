В Одесі склалася катастрофічна ситуація з наповнюваністю лікарень

Розповівши фельдшера місцевої швидкої передає "Обозреватель".

За його словами, біля медустанов шикуються черги зі швидких, щоб "здати" пацієнтів.

"Мені днями довелося вистояти кілька годин, щоб у мене прийняли хворого. Місць немає і все. Одного виписали і тільки тоді у мене взяли людину", - поділився медик.

Фельдшер зазначає, що рідні хворих у розпачі через брак місць у лікарнях.

"Диспетчери вже морально не витримують. Тому що дзвонять люди і просто плачуть, благають приїхати. Одна жінка каже, що у неї вже помер чоловік від коронавірусу, вона сама ледве вибралася, а зараз на межі життя і смерті Син. Вона просить: "дитинко, прийшли машину, Врятуйте мого сина. Я на колінах вас прошу", - розповів фельдшер.

Варто відзначити, що тільки за останню добу пандемія позбавила життя понад 300 українців, чого раніше не було. Негативна тенденція спостерігається останні тижні: якщо за останню зафіксували 1665 летальних випадків, то позаминулого тижня було на 300 смертей менше.



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