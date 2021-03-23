Телеведуча Катерина Осадча порадувала шанувальників свіжим фото з сонячної Грузії

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка вирушила за кордон разом зі знімальною групою "Світського життя", щоб взяти інтерв'ю у кількох знаменитостей. Зокрема, Катерина зустрілася зі співачкою Ніно Катамадзе й екс-"Холостяком" Іраклі Макацарією.

На новому знімку, яким Осадча поділилася в соцмережі, дівчина постала в романтичному образі. Ведуча практично без макіяжу та в модній дутій курточці позувала біля дерева, що почало вже квітнути. Вона прикрила око тендітною гілкою з жовтою квіткою та посміхнулася краєчком губ.

"Весну не зупинити 👯 # Грузія # грузія2021", - підписала фото зірка.

Користувачі засипали Осадчу компліментами, попросивши привезти тепло з собою на батьківщину:

"Катя, везіть весну в Україну😍"

"Грузія красива в будь-який час року👏"

"Привезіть і нам шматочок весни😀"

"Катя, Ви сама як весна, радуєте своїм теплом і красою❤️"

"Тільки починається 😀 🥳"

"Якби про це знав сніг, який йшов сьогодні вранці😢"

Раніше ми розповідали, як колишній герой "Холостяка" Іраклі Макацарія провів Осадчій екскурсію по старому Тбілісі та пригостив маминими хачапурі, привівши її в гості до рідної домівки.

"Було приємно зустрітися з @kosadcha в улюбленому Тбілісі. Зробити невелику екскурсію по старому місту і поговорити про грузинські традиції. Спасибі за душевну розмову, завжди раді гостям!",- поділився з публікою Іраклі.

Нагадаємо, що модниця Осадча в морквяному плащі і чоловічому капелюсі показала, заради кого покинула Україну: "Гамарджоба!"

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