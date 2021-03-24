Її маму таке не бентежить

Юна дочка Олі Полякової Маша влаштувала спекотні розваги з подружкою на камеру, показавши свою фігуру в купальнику

Як відомо, 16-річна дочка популярної співачки полетіла з мамою на море. Примітно, що зоряне сімейство вибирається на курорт вже вдруге за цей рік: на самому початку 2021 вони літали відпочивати на Мальдіви.

Полякова-молодша любить соцмережі не менше своєї зіркової мами, тому не могла не скористатися можливістю порадувати своїх підписників кадрами з відпочинку.

Спочатку Маша поділилася відео, на якому вона з подружкою позують перед дзеркалом в купальниках-бікіні. Дочка співачки спокусливо вигиналася, демонструючи свою фігуру з різних ракурсів.

Пізніше юна Полякова опублікувала серію фото, зроблених на морі. На них дівчина продовжила хвалитися своїм тілом, а також показала своє довге волосся, пофарбоване в рудий колір, у всій красі.

Варто відзначити, що дівчина вибирала вельми нескромні пози для свого юного віку. Втім, судячи з інших постів Маші, її мама зовсім не проти подібних фото.

"Трохи фоточок з пляжу", - підписала кадри школярка.

Її передплатники тут же кинулися коментувати пост.

"Ніяка", "стоп, а чому ти руда", "Моя принцеса", "Гаряча штучка", "Красотулька, перша фотографія вогонь", "схуднути потрібно!", "Фотошоп без палева", - пишуть люди.

Нагадаємо, 16-річна дочка Полякової публічно відчитала маму за ласки з чужим чоловіком, скандальне фото: "татові це не сподобається".

Як повідомляла Politeka, Полякова в бікіні зважилася показати недосконалу фігуру, чесні фото без ретуші: "на пляж...".

Також Politeka писала, що безсоромна Полякова виставила на загальний огляд роздягнену красуню-дочку: "Моя кізонька".