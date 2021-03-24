Солістка популярної групи KAZKA Олександра Зарицька показала незвичайні фото і приготувала українкам приємний сюрприз

Як повідомляє Politeka.net, солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька, яка нещодавно здивувала результатами схуднення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка порадувала шанувальників, а особливо прихильниць яскравими фото, у підписі до яких розповіла про подарунки для дівчат.

Нові знімки Саші вийшли вельми незвичайними і яскравими, вони зроблені з цікавим рожевим фільтром, який надає якоїсь романтичності і легкості. Перед камерою співачка з'явилася в оригінальному вбранні, але найбільше уваги привертає її незвичайна зачіска з кісками. На обличчі дівчини яскравий макіяж з кокетливими чорними стрілками, а в руках вона тримає улюблений засіб для укладання брів.

У підписі до публікації Олександра розповіла про подарунки, які хоче роздати своїм фоловерам. "Весна вже поруч, а ви всі такі красиві і такі особливі! Тому, все просто. Ми з @inglot.ukraine хочемо порадувати вас і вручити подарунки без приводу. Може, це наблизить прихід тепла, хто знає. І ось найкрутіша новина. Всі переможниці отримають подарунок для себе і для своєї подруги", - розповіла співачка і залишила умови свого конкурсу. Шанувальники в захваті від нових фото Зарицької, її засипають компліментами в коментарях до фото.

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