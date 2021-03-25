Вокалістка KAZKA Олександра Зарицька викликала фурор, вийшовши на сцену

Як передає Politeka.net, 28-річна зірка зробила у себе в "сторіз" в Instagram репост кадрів, знятих її фанатами під час одного з концертів.

Так, пишнотіла Зарицька, як справжній прихильник бодіпозитиву, ніколи не соромилася демонструвати своє тіло. Цей раз не став винятком. Саша з'явилася на сцені в сміливому образі.

Співачка була в червоному корсеті незвичайного крою і прозорих штанях, що повністю відкрили вид на її апетитні ніжки. Біла сорочка з рукавами-воланами доповнила лук.

Зарицька завела публіку, покуражившись під свій старий хіт "Свята".

"Ой, мамо, на свята я не була свята", - дівчина не тільки співала, а й танцювала, активно рухаючи пишними стегнами.

Раньше KAZKA вже з'являлася в цьому ж вбранні, даючи шанувальникам можливість краще розгледіти себе. На опублікованих знімках помітно, що її штани усипані блискітками. Дівчина тримала трубку дротового телефону вдаючи ніби розмовляє.

"А ви пам'ятаєте часи, коли всі тільки зідзвонювалися? Неможливо було про щось домовитися просто йдучи по вулиці. Ви зідзвонювалися з подругою обговорювали час і місце зустрічі і все😅 Брали і зустрічалися. Було нам так жити простіше...?"

"Зручність - це коли є мобільний телефон. Достаток - коли два. Розкіш - коли три. Блаженство - коли жодного❤"; "Шикарна як завжди😍 🔥❤️ підкажіть будь ласка хто автор ваших шикарних нарядів?"; "ось вибачте, але бісить мене солістка, з однієї причини: будує з себе незрозуміло кого, як кажуть "зазвєздилася", - коментували в Мережі.

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