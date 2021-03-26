Дружина хореографа і судді "Танців з зірками" Влада Ями Лілія розкрила секрет своєї приголомшливої фігури

Лілія Яма активно веде свою сторінку в соцмережі, де кожне нове її фото викликає захоплену реакцію. І це не дивно, адже модель може похвалитися чудовою фігурою. Відповідаючи на запитання своїх фоловерів, Лілія розповіла про режим тренувань, який допомагає їй зберігати таку форму, передає Politeka.net.

Виявляється, що дружина влади ями тренується по п'ять разів на тиждень. При цьому встає вона досить рано. Адже, як розповіла Лілія, тренування вона починає о 6 годині ранку.

Також вона показала фото, на якому зображена в тісному світлому топі і спортивних лосинах. При цьому можна розглянути рельєфний прес дівчини. Її фігура дійсно виглядає як приклад для наслідування.

Зазначимо, раніше Лілія яма розповідала, що свого життя без фізичних навантажень не уявляє вже давно.

"Здорово, що ще зі школи я любила спорт. І вже тоді мені до душі були вечірні пробіжки. Я одягала теплі штани з начосом, щоб досягти ефект сауни. З тих пір спорт став невід'ємною частиною мого життя (корисна звичка, яка вироблялася роками)», — поділилася вона.

Нагадавши, Влад Яма з "Танців з зірками" розповів, як "кайфанув" з красунею-дружиною.

А ще Politeka писала, що дружина ями з "Танців з зірками" в корсеті і з глибоким декольте влаштувала гаряче тренування.

Також Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танців з зірками" приголомшив перетворенням після незвичайної процедури, дружина за ним повторила.