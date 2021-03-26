Дочка відомої співачки Олі Полякової, Маша похвалилася гарячими знімками з пляжу. Дівчина позувала в бікіні, показавши самі соковиті достоїнства своєї фігури

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Маша Полякова покрасувалася перед камерою в чорному бікіні, похвалившись принадами своєї юної фігури, і змусивши шанувальників відчувати неоднозначні почуття.

"Трохи фоточок з пляжу, яка вам більше подобається?",- запитала дочка знаменитої "Суперблондинки".

На фото дівчина вигиналася і позувала, спокушаючи чоловічу половину шанувальників. Вона спиралася на дерев'яні Пірс, осідлала металеві стрижні поручнів, і просто показала, чим нагородила її природа. Фігура 16-річної дівчини дуже схожа на мамину, що підкреслили фоловери.

Однак було і багато тих, хто засудив дівчину за занадто відверті фото, за фотошоп і за занадто пишні форми. Справжні шанувальники дочки знаменитості порадили хейтерам "заздрити мовчки", заявивши, що фігура у дівчини відмінна.

"Моя принцеса🥺 💞","Зайка❤️", "Навчися спершу правильно писати😏", "Колір волосся б змінити було б супер)", "Схуднути потрібно!", "Який схуднути, не треба худнути, дівчинка дуже красива, кров з молоком!", "Навіщо так живіт втягувати ахахахаахахахахах", "Заздрісників, які пишуть різні гидоти, не слухай, і не звертай увагу!!!", "Дуже вульгарно і негарно", "Фігура супер !!! Молодець !!!, Мамина", "Горящая штучка😍 😮. Остання🌟 😱 💣 🔥 😲", "Для коханки нармально🔥", "😍😍😍🔥🔥🔥🔥🥵🥵🥵", "Мамкіна фігурка❤️", "дуже вульгарно це не прикольно вистачить світити своїм тілом", "А дівчинка виросла!", "Гарна дівчинка, заздріть мовчки", - написали шанувальники.

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