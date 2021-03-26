Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала свій настрій

Як пише Politeka.net, екзотична красуня любить епатувати публіку, дивуючи знову і знову ефектними витівками і образами. Красуня зрозуміла, що подобається публіці і з задоволенням дає їм те, що вони чекають.

Цей раз не став винятком, адже Мішель опублікувала ролик з Тіктока в сторіс Instagram, де показалася в шкіряних штанях і ТОПі. Поруч стояла подружка в діжсан і блузі. Подружки танцювали, а після цього показали непристойний жест середнім пальцем.

"Настрій-п'ятниця", - написала зірка.

Фанати в Тіктоку поставили під роликом сотні лайків і написали коментарі:

"Для чого жести, негарно", "а до чого тут пальці?", "Щось вжили", "Ура, перший", "відпад", "Ахахаха", "можна медальку", "Воу".

Ми писали, що співачка Мішель Андраде заінтригувала пікантною деталлю на випадкових кадрах.

24-річну зірку, розкруткою якої займається продюсер Потап, раптово зняли разом з екс-солістом "Время и Стекло", репером Позитивом.

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