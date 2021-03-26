Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала свій настрій

Як пише Politeka.net, екзотична красуня любить епатувати публіку, дивуючи знову і знову ефектними витівками і образами. Красуня зрозуміла, що подобається публіці і з задоволенням дає їм те, що вони чекають.

Цей раз не став винятком, адже Мішель опублікувала ролик з Тіктока в сторіс Instagram, де показалася в шкіряних штанях і ТОПі. Поруч стояла подружка в діжсан і блузі. Подружки танцювали, а після цього показали непристойний жест середнім пальцем.

"Настрій-п'ятниця", - написала зірка.

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Фанати в Тіктоку поставили під роликом сотні лайків і написали коментарі:

"Для чого жести, негарно", "а до чого тут пальці?", "Щось вжили", "Ура, перший", "відпад", "Ахахаха", "можна медальку", "Воу".

@mishvirmish

Настроение- пятница😁💥@nikky_rocket

♬ Deceptacon - LE TIGRE & Various Artists

Ми писали, що співачка Мішель Андраде заінтригувала пікантною деталлю на випадкових кадрах.

24-річну зірку, розкруткою якої займається продюсер Потап, раптово зняли разом з екс-солістом "Время и Стекло", репером Позитивом.

Нагадаємо, гаряча підопічна Потапа Мішель Андраде в латексному міні влаштувала сеанс спокуси

А ще Politeka писала, що Позитив з "Время и Стекло" опинився під крапельницею на тлі розмов про роман з Андрадою

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