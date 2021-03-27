Балерина Катерина Кухар показала, як її балує коханий чоловік Олександр Стоянов

Як повідомляє Politeka.net , відома українська балерина Катерина Кухар, яка одружена з прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно у своїх сторіс зіркова красуня показала, чим балує її чоловік, коли вони вдома.

Як видно, Олександр вирішив приготувати коханій запечену у фользі рибу. Процес готування Катя знімала на відео і показала своїм шанувальникам. У кадрі не видно ні балерину, ні її чоловіка, тільки їхні руки, а також чути голос. Стоянов замаринував цілу рибу і почав делікатно загортати її у фольгу, при цьому запитуючи у дружини, чи все він робить правильно.

"Все, можна запаковувати?",- каже Олександр. "Ну так це відео", - відповідає йому Катя. "Я знаю", - парирує їй чоловік. "Коли шеф-кухар під рукою", - жартівливо підписала Кухар своє відео. Схоже, Олександру Стоянову терміново пора на "МастерШеф", з такими кулінарними навичками.

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