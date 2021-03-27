Телеведучий Юрій Горбунов розчулив сімейними кадрами

Як передає Politeka.net, нові фото шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.



"Офіційно перший день весни!",- йдеться у підписі до посту до фото.



З нагоди настання гарної погоди, Зоряна сім'я вирішила вибратися на прогулянку до водойми.

У кадр потрапив і чотирирічний син телеведучих. Іван народився 18 лютого 2017 року, і з того часу батьки дуже рідко показують дитину в мережі.





Раніше у своєму Instagram Горбунов показав фото, на якому маленький Іван тримається за кермо автомобіля. Миле фото припало до душі шанувальникам Юрія.

"З таким водієм, ТАТО спокійний! (Поки мама не бачить)", - написав відомий телеведучий.

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