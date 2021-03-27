Відома співачка 45-річна Наталія Могилевська показала як проходять майстер-класи в талант-школі, яку зірка організувала зі своїми колегами

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram знаменитість опублікувала перші кадри підготовки до майстер-класів в талант-школі.

Наталя розповіла, що в суботу починаються майстер-класи. "У нас сьогодні майстер-клас, які проходять спільно з WonderLab". В цей час Наталя повернула камеру і показала чоловіка, який представляє популярну підліткову "Академію реальних знань".

Потім Наталя підійшла до дівчат підліткам, які прийшли на майстер-клас. "А-ну, дівчатка, приспівчик якийсь, швиденько! вони не були готові!",- розповідає Наталя, а дівчата починають співати хором пісеньку англійською мовою.

"Ю-хууу!",- закінчили дівчата пісню.

Наталя Могилевська не так давно рекламувала відкриття набору в свою талант-школу бажаючих навчитися грfnb на барабанах і гітарі, в якій і сама вирішила навчитися володіти ударною установкою.

Останнім часом Могилевська почала активну діяльність, після довгої перерви увірвавшись в український шоубіз яскравими перевтіленнями образів, новими піснями і звичайно новим коханням. Могилевській приписують роман з українським мільйонером Олегом Рижовим, з яким вона часто з'являється разом.

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