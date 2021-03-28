Відома модниця і співачка Тіна Кароль влаштувала заводні Танці з Юлією Саніною на зйомках шоу

Нещодавно відбулася прем'єра четвертого епізоду шоу Зоряних пародій "Ліпсінк баттл", в якому знаменитості змагалися за звання кращого пародиста країни. У цьому випуску за право потрапити в суперфінал проекту боролася перша пара учасників-переможниця "Євробачення", співачка Джамала і фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна.

Тіна Кароль не змогла обійти стороною виступ Юлії, з якою встигла подружитися і навіть станцювала разом на паркеті в «танцях», щоб підтримати знайому. За словами Саніної, співати в шоу було складно, адже треба було співати під фанеру, тоді як вона звикла виконувати все наживо.

Саніної дістався образ Крістіни Агілери, фронтвумен групи The Hardkiss" ліпсіла " хіт американської зірки Саndy Man. Під цю пісню після сама Тіна вирішила станцювати з Юлією, змагаючись у майстерності і сміючись на сцені разом з нею, під багатьма постами шанувальники написали, що зіркам "потрібен Саndy Man" в пару до їх виконання.

До цього в Instagram-пабліку" 1 + 1 " розмістили відео, на якому Тіна Кароль і Потап сваряться, доходить до того, що їх розтягує поліція. На сцені Зоряних пародій ведучі виконали відомий хіт Кузьми і Наталії Могилевської"Ти мені не даєш" / "Ти мені не даеш".

Ведучі практично посварилися, Потап лаяв Тіну, а Тіна грала роль скривдженої дружини. Артисти зуміли досить добре зобразити гру сваряться подружжя.

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