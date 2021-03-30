Екс-солістка групи "НеАнгели", співачка Слава Камінська, показала себе без косметики

36-річна артистка після розпаду групи вирішила зайнятися сольною кар'єрою, повідомляє Politeka.net. Слава вже презентувала кліп на пісню "911".

Варто відзначити, що співачка не забуває проводити час зі своїми дітьми, регулярно публікуючи кадри з їх участю у своєму Instagram. До слова, у красуні - шестирічний син Леонард і п'ятирічна дочка Лаура.

Цього разу красуня опублікувала сторіс, в якому не тільки показала свого підрослого сина, але і себе без косметики.

Слава записала відео, перебуваючи в білосніжному ліжку.

"Доброго ранку", - посміхаючись, вимовила вона і перевела камеру на сина.

Хлопчик подивився в камеру і також посміхнувся. Так почався день у зірки.

Варто відзначити, що зараз на Камінську підписаний один мільйон осіб, з якими вона регулярно ділиться кадрами сімейного відпочинку або творчості.

Раніше ми писали, що дует Слава Камінська і Вікторія Смеюха в складі групи "НеАнгели" пропрацювали 15 років. За цей час дует випустив п'ять альбомів і більше 20 кліпів. Також група заробила багато номінацій і статуеток.

Камінська після розпаду колективу розповіла, як ставиться до колишньої колеги.

"Я можу назвати Віку колегою, я можу назвати Віку: "Людина, яка провела зі мною 15 років", - поділилася співачка.

Стало зрозуміло, що дівчата так і не стали близькими подругами.

Нагадаємо, Камінська в шкірі козирнула принадами, показавши, що робитиме після розпаду "НеАнгелів": "Ти ж мати!".

Як повідомляла Politeka, Слава Камінська з " НеАнгелів "зважилася показати обличчя після пластики без макіяжу:" ось уже 13 років...".

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