Православні і католики повинні святкувати Великдень в один і той же день
Як передає Politeka.net, з такою заявою виступив викладач Київської православної богословської академії Андрій Дудченко на своїй сторінці в Facebook.
Він зазначив, що на Першому Вселенському Соборі вирішили слідувати Олександрійській пасхалії і прийшли до висновку, що всі християни святкуватимуть Великдень Христовий в один день.
"Спочатку має настати весняне рівнодення, далі має настати повний місяць, найближчої неділі після цього - Великдень. Виходить, Пасха Христова повинна бути в наступну неділю, тобто 4 квітня. Але у нас чомусь Великдень буде аж 2 травня. ",- пояснив Дудченко.
Він підкреслив, що сам виступає за новий стиль і за нову пасхалію.
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"Великдень треба святкувати всім християнам разом", - підсумував Дудченко.
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