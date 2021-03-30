Український телеведучий Володимир Остапчук розповів, що змусило його їхати до лікарів посеред ночі

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Володимир Остапчук, який брав участь у "Танцях з зірками", а нещодавно став ведучим популярного шоу "Маска", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Минулої ночі Вова схвилював своїх шанувальників кадрами в сторіс, а потім пояснив, що вночі їздив до лікарів.

Спочатку Остапчук показав коротке відео з машини, яке було знято вночі, схоже, тоді він якраз їхав до лікарні зі своєю дружиною Христиною. Далі він виклав кадр і ліфта, на якому можна помітити, що у нього в носі ватний тампон. А вже під ранок Володимир записав відео, в якому пояснив, що їздив робити МРТ посеред ночі.

"Хлопців, все добре. Насправді у мене дуже сильно болить плече, напевно, вже третій тиждень. Напевно, десь сильно потягнув на тренуванні. Тому їхав робити МРТ плечового суглоба. Єдине, через те, що зараз дуже погана ситуація з ковід і взагалі все розписано на пару тижнів вперед, був час тільки вночі. Тому Вові, кров з носу, в буквальному сенсі, потрібно було це зробити", - розповів Остапчук в сторіс, коли вже вийшов після процедури.

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