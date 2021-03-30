Українцям розповіли про вихідні, які чекають на країну у зв'язку із святкуванням Великодня
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Слово і діло".
Як відомо, свято Пасхи у поточному році у православних віруючих припадає на 2 травня, а 1 травня в Україні відзначають Міжнародний день праці. Обидва свята є державними і потрапляють у вихідні дні.
Згідно зі статтею 67 КЗпП, у разі, коли офіційне свято збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового.
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Таким чином, українці отримають одразу 4 вихідних - з 1 по 4 травня (вихідний суботи, на який потрапляє Міжнародний день праці, переноситься на понеділок 3 травня, а вихідний неділі, на який випадає Пасха - на вівторок 4 травня).
На цьому травневі вихідні не закінчаться. Вже через тиждень, у неділю, 9 травня, в Україні відзначають державне свято День Перемоги. Він також передбачає перенесення вихідного дня на 10 травня.
Таким чином, загалом в травні буде 18 робочих днів і цілих 13 вихідних і святкових.
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