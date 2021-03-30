Польща вводить зміни в режим в'їзду в країну

Як передає Politeka.net, нові правила відвідування країни повідомили в українському посольстві.



Так, з 30 березня для перебування в країні буде недостатньо тільки негативного результату тесту.

Для українців діятимуть наступні правила:

направлятися на обов'язковий карантин;

наявність негативного результату тесту на Sars-CoV-2, зробленого в країні з якої в'їжджає особа, не звільнятиме від карантину;

звільнення від карантину можливе у разі отримання негативного результату тесту на Sars-CoV-2, виконаного на території Польщі;

вид тесту - PCR або антиген-тест.

Варто відзначити, що минулого тижня в Польщі реєструвалися рекордні показники заражень за весь час епідемії.



У п'ятницю, 26 березня, було підтверджено понад 35 000 нових випадків.

У зв'язку з переповненістю лікарень з 29 березня в країні почали перевозити коронавірусних хворих між регіонами.



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