В останній день березня в Україну прийде довгоочікувана тепла весна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, український народний синоптик Леонід Горбань розповів, що до 31 березня в Україні потеплішає, і денна температура триматиметься на рівні 11-13 градусів вище нуля.

При цьому синоптик зазначив, що в той же час в період 28-30 березня в Україні можливі опади у вигляді дощу. Він також повідомив, що на початку квітня сніг по Україні вже остаточно розтане.

"У перший тиждень квітня танення снігу закінчується, і до 31 березня денна температура по Україні буде триматися на рівні 11-13 градусів тепла. Дощ можливий до 30 березня, як раз тоді повинен підійти ще один циклон", - сказав синоптик.

Перший тиждень другого місяця весни, за словами Горбаня, буде прохолодним. Потім прийде потепління. Денна температура повітря підніметься до 13-15 градусів, а до 9-10 квітня - до 16-17 градусів. Через день знову буде різке похолодання до 8-10 градусів вдень і до 3-4 градусів тепла вночі.

"Першого квітня на півночі України можливий дощ зі снігом. 8-10 числа відбудуться більш рясні дощі, а 15-16 вже нас чекають ще більш сильні опади. Далі буде невелика перерва, і вже 21-22 квітня дощі поновляться", - уточнив Горбань.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко порадила не радіти різкому потеплінню в Україні: "затримаються невеликі...".

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