В Україні резервістів тепер зможуть залучати до військової служби без оголошення мобілізації

Як передає Politeka, за відповідний закон №3553 проголосували 256 народних депутатів.

Так, Верховна Рада України прийняла закон, який дозволить протягом доби залучати на службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.

Замість військових комісаріатів законом передбачається створити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Також законом вводиться новий вид військової служби - служби за призовом осіб з резервістів в особливий період.

Крім того, законом передбачено посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Зокрема, порушення правил військового обліку тягне за собою штраф, що становить від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн). При цьому станом на сьогоднішній день розмір такого штрафу становить від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 119 грн).

За повторне порушення передбачається штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 850 до 1700 грн).

Також вносяться зміни до Кримінального кодексу України - ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з резервістів в період карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

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