На початку квітня українців чекає небезпечний метеоудар, який може принести великі незручності метеозалежним людям

Про те, в які дні квітня українців чекають небезпеки з космосу, розповіли в Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Всього в квітні небезпечна магнітна активність буде спостерігатися три рази. Так, 8 і 9 квітня фахівці прогнозують збудження магнітосфери Землі, проте за рівнем активності ці дні не тягнуть навіть на слабку магнітну бурю.

Перший повноцінний метеоудар очікується 10 квітня. Потім магнітні бурі накриють Землю 16 і 17 квітня. При цьому в останній день повноцінного удару також чекати не варто: магнітосфера просто залишиться збудженою після бурі напередодні.

Українців попередили про те, що магнітні бурі можуть впливати на роботу кровотоку і судин, викликаючи головні болі, запаморочення або проблеми з серцем. У зв'язку з цим, метеозалежним людям варто бути особливо обережними в ці дні.

В якості заходів профілактики в дні метеоударів варто відмовитися від алкоголю; жирної, гострої і солоної їжі; зменшити кількість фізичних навантажень; пити більше води; частіше перебувати на свіжому повітря; стежити за тиском і остерігатися загострення хронічних захворювань.

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