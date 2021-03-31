Великдень у 2021 році українці відзначають 2 травня
Ідеальний рецепт головного святкової паски досить складно знайти. Тому напередодні світлого свята Великодня учасник "МастерШеф. Професіонали" -2 Юхим Кравченко поділився своїм ідеальним рецептом.
Інгредієнти для опари:
- молоко-500 мл
- цукор – 25 г
- борошно – 100 г
- дріжджі свіжі-20 г
- додатково 75 г борошна
Інгредієнти для тіста:
- білок-150 г
- жовтки – 100 г
- цукор – 220 г
- вершкове масло-250 г
- рослинна олія-60 г
- борошно-600-700 г
Інгредієнти для сиропу:
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- цукати – вишня, родзинки, горіхи) - 400 г
- вода-200 мл
- цукор – 120 г
- чорний ром-80 мл
Інгредієнти для глазурі:
- білок-150 г
- цукор-300 г
Приготування опари і паски:
- Почнемо з опари. Розігріваємо молоко з цукром до 38-40 градусів. Додаємо дріжджі і борошно. Розтираємо все до однорідності (можна цю масу пробити занурювальним блендером). Додаємо 75 г борошна і залишаємо підходити.
- У сотейнику готуємо сироп. Коли закипів, знімаємо з вогню. Даємо охолонути і додаємо до сиропу чорний ром і цукати. І залишаємо на кілька годин.
- Збиваємо білки і жовтки з цукром (по 110 г) до гарної піни. Розтоплюємо вершкове масло.
- Коли опара підійшла, додаємо до неї жовтки і білки, збиті з цукром, розтоплене вершкове масло і рослинне масло. Перемішуємо до однорідності і додаємо борошно.
- Коли тісто буде готове, залишаємо його на першу вистоювання на 1 годину. Потім обминаємо тісто. Друга вистоювання 40 хвилин. Обминаємо.
- Формуємо тісто відповідно до вашої форми.
- Ми залишаємо тісто на 30-40 хвилин підходити у формі.
- Випікаємо при 170 градусах. Час залежить від вашої форми.
Приготування глазурі:
- Змішуємо білок з цукром і на паровій бані при постійному помішуванні доводимо масу до 55 градусів. Якщо немає градусника, орієнтуйтеся на те, що в масі не повинно залишитися кристалів цукру.
- Після збиваємо до м'яких піків.
- Для декору я використовую цукати, горіхи, сухоцвіти, сублімовані ягоди і фрукти.
До слова, доак відомо, свято Великодня в поточному році у православних віруючих припадає на 2 травня, а 1 травня в Україні відзначають Міжнародний день праці. Обидва свята є державними і випадають на вихідні дні.
Згідно зі статтею 67 КЗпП, у разі, коли офіційне свято збігається з вихідним днем, вихідний переноситься на наступний після святкового.
Таким чином, українці отримають відразу 4 вихідних - з 1 по 4 травня (вихідної суботи, на який потрапляє Міжнародний день праці, переноситься на понеділок 3 травня, а вихідної неділі, на який випадає Великдень - на вівторок 4 травня).
На цьому травневі вихідні не закінчаться. Вже через тиждень, у неділю, 9 травня, в Україні відзначають державне свято День Перемоги. Він також передбачає перенесення вихідного дня на 10 травня.
Таким чином, всього в травні буде 18 робочих днів і цілих 13 вихідних і святкових.
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