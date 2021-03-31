Великдень у 2021 році українці відзначають 2 травня

Ідеальний рецепт головного святкової паски досить складно знайти. Тому напередодні світлого свята Великодня учасник "МастерШеф. Професіонали" -2 Юхим Кравченко поділився своїм ідеальним рецептом.

Інгредієнти для опари:

молоко-500 мл

цукор – 25 г

борошно – 100 г

дріжджі свіжі-20 г

додатково 75 г борошна

Інгредієнти для тіста:

білок-150 г

жовтки – 100 г

цукор – 220 г

вершкове масло-250 г

рослинна олія-60 г

борошно-600-700 г

Інгредієнти для сиропу:

цукати – вишня, родзинки, горіхи) - 400 г

вода-200 мл

цукор – 120 г

чорний ром-80 мл

Інгредієнти для глазурі:

білок-150 г

цукор-300 г

Приготування опари і паски:

Почнемо з опари. Розігріваємо молоко з цукром до 38-40 градусів. Додаємо дріжджі і борошно. Розтираємо все до однорідності (можна цю масу пробити занурювальним блендером). Додаємо 75 г борошна і залишаємо підходити. У сотейнику готуємо сироп. Коли закипів, знімаємо з вогню. Даємо охолонути і додаємо до сиропу чорний ром і цукати. І залишаємо на кілька годин. Збиваємо білки і жовтки з цукром (по 110 г) до гарної піни. Розтоплюємо вершкове масло. Коли опара підійшла, додаємо до неї жовтки і білки, збиті з цукром, розтоплене вершкове масло і рослинне масло. Перемішуємо до однорідності і додаємо борошно. Коли тісто буде готове, залишаємо його на першу вистоювання на 1 годину. Потім обминаємо тісто. Друга вистоювання 40 хвилин. Обминаємо. Формуємо тісто відповідно до вашої форми. Ми залишаємо тісто на 30-40 хвилин підходити у формі. Випікаємо при 170 градусах. Час залежить від вашої форми.

Приготування глазурі:

Змішуємо білок з цукром і на паровій бані при постійному помішуванні доводимо масу до 55 градусів. Якщо немає градусника, орієнтуйтеся на те, що в масі не повинно залишитися кристалів цукру. Після збиваємо до м'яких піків. Для декору я використовую цукати, горіхи, сухоцвіти, сублімовані ягоди і фрукти.

До слова, доак відомо, свято Великодня в поточному році у православних віруючих припадає на 2 травня, а 1 травня в Україні відзначають Міжнародний день праці. Обидва свята є державними і випадають на вихідні дні.

Згідно зі статтею 67 КЗпП, у разі, коли офіційне свято збігається з вихідним днем, вихідний переноситься на наступний після святкового.

Таким чином, українці отримають відразу 4 вихідних - з 1 по 4 травня (вихідної суботи, на який потрапляє Міжнародний день праці, переноситься на понеділок 3 травня, а вихідної неділі, на який випадає Великдень - на вівторок 4 травня).

На цьому травневі вихідні не закінчаться. Вже через тиждень, у неділю, 9 травня, в Україні відзначають державне свято День Перемоги. Він також передбачає перенесення вихідного дня на 10 травня.

Таким чином, всього в травні буде 18 робочих днів і цілих 13 вихідних і святкових.

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