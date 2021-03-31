Великдень у 2021 році українці відзначають 2 травня

Ідеальний рецепт головного святкової паски досить складно знайти. Тому напередодні світлого свята Великодня учасник "МастерШеф. Професіонали" -2 Юхим Кравченко поділився своїм ідеальним рецептом.

Інгредієнти для опари:

  • молоко-500 мл
  • цукор – 25 г
  • борошно – 100 г
  • дріжджі свіжі-20 г
  • додатково 75 г борошна

Інгредієнти для тіста:

  • білок-150 г
  • жовтки – 100 г
  • цукор – 220 г
  • вершкове масло-250 г
  • рослинна олія-60 г
  • борошно-600-700 г

Інгредієнти для сиропу:

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  • цукати – вишня, родзинки, горіхи) - 400 г
  • вода-200 мл
  • цукор – 120 г
  • чорний ром-80 мл

Інгредієнти для глазурі:

  • білок-150 г
  • цукор-300 г

Приготування опари і паски:

  1. Почнемо з опари. Розігріваємо молоко з цукром до 38-40 градусів. Додаємо дріжджі і борошно. Розтираємо все до однорідності (можна цю масу пробити занурювальним блендером). Додаємо 75 г борошна і залишаємо підходити.
  2. У сотейнику готуємо сироп. Коли закипів, знімаємо з вогню. Даємо охолонути і додаємо до сиропу чорний ром і цукати. І залишаємо на кілька годин.
  3. Збиваємо білки і жовтки з цукром (по 110 г) до гарної піни. Розтоплюємо вершкове масло.
  4. Коли опара підійшла, додаємо до неї жовтки і білки, збиті з цукром, розтоплене вершкове масло і рослинне масло. Перемішуємо до однорідності і додаємо борошно.
  5. Коли тісто буде готове, залишаємо його на першу вистоювання на 1 годину. Потім обминаємо тісто. Друга вистоювання 40 хвилин. Обминаємо.
  6. Формуємо тісто відповідно до вашої форми.
  7. Ми залишаємо тісто на 30-40 хвилин підходити у формі.
  8. Випікаємо при 170 градусах. Час залежить від вашої форми.

Приготування глазурі:

  1. Змішуємо білок з цукром і на паровій бані при постійному помішуванні доводимо масу до 55 градусів. Якщо немає градусника, орієнтуйтеся на те, що в масі не повинно залишитися кристалів цукру.
  2. Після збиваємо до м'яких піків.
  3. Для декору я використовую цукати, горіхи, сухоцвіти, сублімовані ягоди і фрукти.

До слова, доак відомо, свято Великодня в поточному році у православних віруючих припадає на 2 травня, а 1 травня в Україні відзначають Міжнародний день праці. Обидва свята є державними і випадають на вихідні дні.

великдень

Згідно зі статтею 67 КЗпП, у разі, коли офіційне свято збігається з вихідним днем, вихідний переноситься на наступний після святкового.

Таким чином, українці отримають відразу 4 вихідних - з 1 по 4 травня (вихідної суботи, на який потрапляє Міжнародний день праці, переноситься на понеділок 3 травня, а вихідної неділі, на який випадає Великдень - на вівторок 4 травня).

Великдень

На цьому травневі вихідні не закінчаться. Вже через тиждень, у неділю, 9 травня, в Україні відзначають державне свято День Перемоги. Він також передбачає перенесення вихідного дня на 10 травня.

Таким чином, всього в травні буде 18 робочих днів і цілих 13 вихідних і святкових.

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