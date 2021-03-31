Введення локдауну в Україні неминуче

Таку заяву зробила провідний Київський інфекціоніст Ольга Голубовська в коментарі UNN.

За її словами, обмежувальні заходи потрібно вводити грамотно, а почати потрібно з освітніх закладів.

"Ви бачите, що зараз ми без локдауну просто не обійдемося. Причому ввести його потрібно грамотно: поговорити з епідеміологами, максимально перевести всіх на роботу онлайн і школи теж - це один з РОЗСАДНИКІВ інфекційних захворювань... Наша освіта страждає з 90-х років і нічого за рік не трапиться, а те що зараз діється в клініках - розуму не піддається, це Бородіно. Нам треба зараз всім пережити цей період", - зазначила Голубовська.

Інфекціоніст підкреслила, що навіть попри оперативне закриття країни на локдаун відділення інтенсивної терапії будуть вже через три тижні.

"Зараз є можливість організувати доставку продуктів. Школи закрити, вузи. На місяць потрібно залишити працювати тільки медичний персонал... У нас вже хворі покору лежать, як на полі бою: і мертві, і живі... Це жах. Залишити працювати медичні заклади і забезпечити їм обслуговування", - підсумувала медик.



Варто відзначити, що за 30 березня було підтверджено 11 226 нових випадків зараження вірусом. Добовий приріст у порівнянні з 29 березня збільшився більш ніж на 500.

Серед нових заражених виявилися 491 дитина і 335 медпрацівників.

Також невтішна статистика і в смертності від коронавірусу: за минулу добу хвороба забрала життя 407 українців, що є рекордом за весь час пандемії в країні.

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