Вищий антикорупційний суд України скасував арешт будинку нібито коханки екс-президента Віктора Януковича Любові Полежай

Як повідомляється в рішенні, скасовано накладений у лютому 2015 року арешт на будинок площею 417 кв.м на вулиці Святославській у селі Нові Петрівці.

Так, арешт був накладений через співжиття Полежай з Януковичем і ймовірності того, що будинок належав екс-президенту-втікачеві або був куплений за його гроші.

Право власності на будинок було отримано вже під час Революції Гідності - 24 грудня 2013 року, передає "Обозреватель".

До слова, покійний Геннадій Кернес залишив мільярдний "спадок" своїм найближчим родичам.

Величезна кількість об'єктів нерухомості в Харкові після смерті мера міста Геннадія Кернеса перейшла у власність його дружини Оксани Гайсинської та пасинка Родіона Гайсинського, про це повідомляють у сюжеті Bihus.Info.

Серед нерухомості в" спадок " Гайсинським перейшла земля під найбільшими харківськими ринками, кафе і будівлями в історичному центрі Харкова.

Журналісти підрахували, що вартість активів, власниками яких тепер по суті є Оксана і Родіон Гайсинські, може становити близько 1,3 млрд гривень.

У той же час це може бути не вичерпний перелік майна, яке "отримали у спадок" родичі Кернеса, йдеться в сюжеті.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.