Вищий антикорупційний суд України скасував арешт будинку нібито коханки екс-президента Віктора Януковича Любові Полежай
Як повідомляється в рішенні, скасовано накладений у лютому 2015 року арешт на будинок площею 417 кв.м на вулиці Святославській у селі Нові Петрівці.
Так, арешт був накладений через співжиття Полежай з Януковичем і ймовірності того, що будинок належав екс-президенту-втікачеві або був куплений за його гроші.
Право власності на будинок було отримано вже під час Революції Гідності - 24 грудня 2013 року, передає "Обозреватель".
З пальця Ані Лорак зникла обручка від коханця, чим обернулося примирення з екс-чоловіком: "Відправна точка..."
Чоловіка Сумської Борисюка нагородили довгоочікуваним званням після провалу в "Голосі країни": "Підписано указ"
Горе прийшло в сім'ю Володимира Остапчука, перші подробиці: "встиг попрощатися..."
Мейхер після випробувань в" масці "зізналася, чому Данилко її розкусив: "Кисень майже не надходив..."
Пішла з життя відома радянська акторка-красуня, її пам'ятають мільйони: "причина смерті…"
До слова, покійний Геннадій Кернес залишив мільярдний "спадок" своїм найближчим родичам.
Величезна кількість об'єктів нерухомості в Харкові після смерті мера міста Геннадія Кернеса перейшла у власність його дружини Оксани Гайсинської та пасинка Родіона Гайсинського, про це повідомляють у сюжеті Bihus.Info.
Серед нерухомості в" спадок " Гайсинським перейшла земля під найбільшими харківськими ринками, кафе і будівлями в історичному центрі Харкова.
Журналісти підрахували, що вартість активів, власниками яких тепер по суті є Оксана і Родіон Гайсинські, може становити близько 1,3 млрд гривень.
У той же час це може бути не вичерпний перелік майна, яке "отримали у спадок" родичі Кернеса, йдеться в сюжеті.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.