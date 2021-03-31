Астролог назвала найбільш несприятливі дні квітня
Як передає Politeka.net, як впорається і чого варто уникати в ці дати, фахівець Юлія Погорельченко розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Астролог зазначила, що українців чекає період холостого Місяця.
У зв'язку з цим, Юлія радить не починати нових справ, проходити медичні обстеження, здавати аналізи і призначати операції.
Також на роботі варто почекати або перенести укладення нових договорів або угод.
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У період холостого Місяця небажано оформляти документи, подавати клопотання і звертатися в державні структури.
Водночас астролог радить в ці дні проводить час гуляючи на свіжому повітрі. Також не зайвим буде зайнятися повсякденними справами.
Всього несприятливих днів у квітні буде 14:
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