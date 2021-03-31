Астролог назвала найбільш несприятливі дні квітня



Як передає Politeka.net, як впорається і чого варто уникати в ці дати, фахівець Юлія Погорельченко розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Астролог зазначила, що українців чекає період холостого Місяця.

У зв'язку з цим, Юлія радить не починати нових справ, проходити медичні обстеження, здавати аналізи і призначати операції.

Також на роботі варто почекати або перенести укладення нових договорів або угод.

У період холостого Місяця небажано оформляти документи, подавати клопотання і звертатися в державні структури.



Водночас астролог радить в ці дні проводить час гуляючи на свіжому повітрі. Також не зайвим буде зайнятися повсякденними справами.

Всього несприятливих днів у квітні буде 14:

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