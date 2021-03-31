Українка, у якої вся сім'я захворіла коронавірусом, розповіла про лікування

Своєю історією жінка поділилася з 33 каналом.



За словами Раїси Чайки, спочатку болячка звалила її сина, а потім і їх з чоловіком. З кожним днем подружжю ставало гірше.

"Я була в самому пеклі цієї хвороби, тому що чоловік був на апараті «СИПАП» і я бачила як він боровся за життя", - поділилася жінка спогадами з лікарні.

Раїса зазначила, що персонал медустанови не давав їм впасти духом і надавав не тільки професійну, а й моральну підтримку.

"Майже весь персонал вже перехворів ковідом і повиходили на роботу знесилені, діляться особистим досвідом, не шкодуючи себе, працюють далі. Лікарі-анестезіологи, в яких дуже багато роботи, не покладаючи рук, витягують всіх з цього пекла. Коли роблять обходи, то медики підходять до кожного, беруть за руку і в цих виснажених важкою працею очах така доброта, така ніжність і віра в життя, вони радіють за кожного з нас, працюючи не покладаючи сил", - розповіла жінка.

За її словами, в період пандемії саме медики є головною надією на порятунок для кожного.

"Я дуже прошу, молю, шануйте і моліться за життя лікарів, вони ж йдуть другі після Бога, які рятують нас, не шкодуючи свого життя, віддаючи свої останні сили. Я це говорю не тільки від себе, це думка дуже багатьох пацієнтів, які пройшли від важкого стану до повного одужання", - поділилася Раїса.

До слова, про нову хвилю коронавірусу в Україні, Шмигаль розповів, коли введуть жорсткий локдаун: "на жаль...".

Як повідомляла Politeka, українські міста почали переходити на жорсткий карантин, закривається громадське харчування і не тільки: що буде далі.

Також Politeka писала про новий локдаун, в МОЗ попередили українців про чергове посилення: "по всій території країни...".