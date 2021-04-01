Українська співачка Вікторія Смеюха, колишня солістка групи "НеАнгели", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, співачка вирушила зараз до Єгипту, де перебуває вже деякий час. Смеюха регулярно ділиться фото з відпочинку, підігріваючи до себе інтерес в соціальних мережах. Красуні вдалося зібрати сотні тисяч фанатів в Instagram, які тільки й чекають моменту, щоб засипати компліментами Вікторію.

"Кажуть, сенс фотографій в тому, що вона зберігає частку секунди, яка ніколи більше не повториться, ту саму мить, коли ми відчуваємо різні емоції", - написала зірка під фото.

На фото красуня позувала без білизни і в прозорій накидці. Зірка стояла біля Пальми, зігнувши ніжку, щоб захопити сідницями, які виявилися не прикриті. Дівчина залишила ще кілька фото в інших ракурсах.

"Супер-емоції", " Віка, ви дуже артистичні, фотогенічні і божественні!!!", "Ти просто супер нереально красива просто Вау", "ви дуже красива, весела і позитивна", " Красотулька!!! Так'с, пора повертатися в наш "Сенсатори"," обожнюю дивитися з вами фото","Віка, ви дуже красива жінка прекрасна Класні фотки ви супер:)".

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