2 квітня православна церква в цей день шанує святу Фотину, яка була родом з Стародавнього палестинського міста Самарія
Саме з нею розмовляв Ісус біля колодязя Яковлєва, розташованого поруч з містом Сихар.
Вважалося, що саме з цієї причини вода в день 2 квітня має корисні властивості, і в народі знахарі 2 квітня використовували її для лікування різних хвороб і зняття порчі.
У цей день вважалося дуже корисним вмитися водою з колодязя - вона прирівнюється до святої води.
Наші предки вірили, так можна було забезпечити себе здоров'ям на весь рік.
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Що не можна робити 2 квітня
У цей день не варто злитися, випромінювати негативну енергетику, думати про погане і затівати сварки.
Також протипоказано лаятися і свариться.
Що треба робити 2 квітня
Сьогодні варто задуматися про високе і зайнятися постановкою цілей.
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