2 квітня православна церква в цей день шанує святу Фотину, яка була родом з Стародавнього палестинського міста Самарія

Саме з нею розмовляв Ісус біля колодязя Яковлєва, розташованого поруч з містом Сихар.



Вважалося, що саме з цієї причини вода в день 2 квітня має корисні властивості, і в народі знахарі 2 квітня використовували її для лікування різних хвороб і зняття порчі.

У цей день вважалося дуже корисним вмитися водою з колодязя - вона прирівнюється до святої води.

Наші предки вірили, так можна було забезпечити себе здоров'ям на весь рік.

Що не можна робити 2 квітня

У цей день не варто злитися, випромінювати негативну енергетику, думати про погане і затівати сварки.

Також протипоказано лаятися і свариться.

Що треба робити 2 квітня

Сьогодні варто задуматися про високе і зайнятися постановкою цілей.

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