Дівчата, які мають круглу форму обличчя, чудово знають, що подібрати зачіску в такій ситуації - справа не з легких
Politeka з посиланням на Women life розповість, який образ найкраще підійде для круглого обличчя, щоб не "додавати" зайвих кілограмів.
Асиметрична чолка і середня довжина
Така чолка дозволяє відвернути увагу від проблемних зон круглого обличчя. Вся увага буде зосереджена саме на чолці, а довжина іншого волосся може залишитися середньої або бути скороченою.
Пікс з довгою чолкою
Пікс - це справжній тренд поточного року. Зачіска досить динамічна, яскрава і ефектна, але довжина не дозволяє приховувати недоліки обличчя. Однак проблему може вирішити подовжена чолка, вона відмінно "витягне" овал візуально.
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Каре на подовження
Ця модель бездоганно підходить для візуального звуження обличчя, особливо в тандемі з діагональною чолкою. Довжина варіюється в залежності від бажання і смаку, але щоки в будь-якому випадку залишаються закритими.
Шеггі
Це бездоганне рішення для візуальної корекції пропорцій. Це досить недбала та розслаблена зачіска, яка дозволить вам виглядати не тільки стрункішою, але і молодшою.
Середній каскад
Багатошарова стрижка чудово підійде не тільки для довговолосих. Середня довжина дозволить виглядати більш акуратно, стильно і виразно. Цей варіант прекрасно підійде для пасом, яким необхідна пишність, або для хвилястого волосся.
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