Дівчата, які мають круглу форму обличчя, чудово знають, що подібрати зачіску в такій ситуації - справа не з легких

Politeka з посиланням на Women life розповість, який образ найкраще підійде для круглого обличчя, щоб не "додавати" зайвих кілограмів.

Асиметрична чолка і середня довжина

Така чолка дозволяє відвернути увагу від проблемних зон круглого обличчя. Вся увага буде зосереджена саме на чолці, а довжина іншого волосся може залишитися середньої або бути скороченою.

Пікс з довгою чолкою

Пікс - це справжній тренд поточного року. Зачіска досить динамічна, яскрава і ефектна, але довжина не дозволяє приховувати недоліки обличчя. Однак проблему може вирішити подовжена чолка, вона відмінно "витягне" овал візуально.

Каре на подовження

Ця модель бездоганно підходить для візуального звуження обличчя, особливо в тандемі з діагональною чолкою. Довжина варіюється в залежності від бажання і смаку, але щоки в будь-якому випадку залишаються закритими.

Шеггі

Це бездоганне рішення для візуальної корекції пропорцій. Це досить недбала та розслаблена зачіска, яка дозволить вам виглядати не тільки стрункішою, але і молодшою.

Середній каскад

Багатошарова стрижка чудово підійде не тільки для довговолосих. Середня довжина дозволить виглядати більш акуратно, стильно і виразно. Цей варіант прекрасно підійде для пасом, яким необхідна пишність, або для хвилястого волосся.

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