Колишня солістка дуету "НеАнгели", українська співачка Вікторія Сміюха показала, на який ризик пішла заради спекотного фото з курорту



Як повідомляє Politeka.net, виконавиця поділилася в своєму Instagram яскравими кадрами з відпочинку в Єгипті і розповіла, чого їй варто було їх отримати.

На знімках Смеюха позує на борту пливе катера, приймаючи всілякі хитромудрі пози. Співачка зізналася, що робити це на повному ходу було не тільки складно, але і небезпечно.

"Хто з вас любить ризик так само, як люблю його я? Ймовірність звалитися за борт і потрапити в царство до Нептуна була висока, але хіба на шляху до крутого контенту мене може щось зупинити? Тим більше, на мені був захисний талісман - тільняшка", - розповіла зірка.

Вона додала, що в подібних подорожах їй завжди хочеться співати, проте вона намагається цього не робити через небезпеку для голосу.

На знімках Сміюха позує в яскраво-червоному купальнику-бікіні і тільнику з червоними смужками. На одному з фото вона напівлежить на катері, високо задерши вгору одну ногу.

Зірка також поділилася відео, на яких показала, як проходила її пригода.

Шанувальники знаменитості бурхливо відреагували на її пост.

"Краса і граціозність", "Вау, вау! Море, Сонце... Відкрита і смілива Вікторія просто увірвалася в це життя перемагати! А життя любить сміливих і справжніх!", "Цукерка", "Ну просто вогонь дівчина", "Та я теж люблю дуже ризикувати", - пишуть люди.

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