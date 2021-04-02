Українець безкоштовно лікує зуби людям з особливими потребами

Раніше Олег Орос безкоштовно протезував зуби пенсіонерам, а зараз вирішив допомагати і людям з обмеженими можливостями, пише "Мукачево нет".

"Як я обіцяв почали допомагати і дарувати посмішку людям з обмеженими можливостями. Спробуй зробити щось для когось дуже значуще, і не чекати за це вигоди або плати, а просто щире спасибі.

Сльози щастя людей, які не в змозі зробити для себе елементарних речей через брак коштів, це найбільша нагорода для мене, відчуття, що я дійсно для когось корисний. Мета життя-не бути щасливим або багатим. Це бути корисним, бути співчутливим, це для мене має значення", - каже Олег.

Нагадаємо, Київ з 5 квітня вводить суворі обмеження через зростання захворюваності та смертності від коронавірусу. У столиці закривають школи та садочки. Горрожан повинні відправити на віддалену роботу або у відпустки.

Весь громадський транспорт - і наземний, і метро-працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури".

Заклади громадського харчування працюватимуть працювати тільки на винос або доставку. Також з 1 квітня припиняється робота продуктових ярмарків.

Нагадаємо, локдаун з 5 квітня: стало відомо, як роздобути спецпропуск для громадського транспорту.

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