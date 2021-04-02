Відома модель Анастасія Похрещук, зірка "Від пацанки до панянки", показала себе після операції

Як пише Politeka.net, епатажна зірка обожнює приковувати до себе увагу, дивуючи своїми образами. Не боїться модель і хірургів, регулярно роблячи операції для зміни свого тіла. Відразу після шоу" Від пацанки до панянки " дівчина змінила вилиці, а тепер взялася за фігуру.

На фото Анастасія здалася з задертим одягом, щоб продемонструвати ідеальний прес. Дівчина саме для цього вирушила в Стамбул, де роблять подібні операції. На другому знімку зірка показала кадр до хірургічного втручання.

"Ну як?) Стало і було. Операція називається 6pack. Ще я зробила ліпосакцію і ліпофіллінг в сідниць, результат є", - написала Анастасія.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Тепер можна писати програми тренувань і влаштовувати онлайн марафони", " таке питання, навіщо?", "Клас! Космос ! Яка сума за все вийшла?", "А якщо поправитися, кубики поверх жиру будуть або під...?))) ", "ахпапаа, складно попрацювати в залі?", А нічого страшного, що на першій фотографії чоловіче тіло?".

Ми писали, що Інста-блогер Анастасія Похрещук похвалилася своїми новими досягненнями.

У своєму Instagram Охрещук похвалилася якою красивою її зробили в Туреччині. Нагадаємо, модель вирушила до Туреччини підрихтувати своє тіло. Вона відкачала зайві жири, збільшила п'яту точку і "намалювала кубики на пресі.

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