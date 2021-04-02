Відома співачка Анна Корсун (MARUV) показала епатажний образ для кліпу

Як пише Politeka.net, Анна обожнює зухвалі образи і вражає кожен раз новими нарядами, які стають все відвертіше і пікантніше. Корсун цим підкупила українських фанатів і продовжує радувати максимально гарячим контентом.

Цей раз не став винятком, адже Анна опублікувала шматочок з нового кліпу, де з'явилася в Шкіра і прозорою. Зірка ефектно рухалася, не соромлячись показати свою фігуру.

"Скоро вийде наш трек", - написала Анна під фото.

Мішель Андраде, Соня Плакидюк і Леся Нікітюк в" один голос "написали:" вогонь"

Фанати подивилися відео більше 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Крутяк. Дуже чекаємо цю гармату", "чекаємо шоу, як завжди"," яка отрута", " Просто шалено, але коли, напевно в цьому місяці?""Огнище", "шалено хочу почути повну пісню", "Це гармата, шикарна як завжди", " Стилю ані завжди напрошувався подібний експеримент. Судячи з усього, вийшло годно. Чекаємо з усіх сил!".

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Як видно, Анна поклала телефон і знімає себе біля дзеркала, вона млосно позує, пританцьовуючи і крутячи всіма своїми принадами. А показати дійсно є що. На ній відверта чорна білизна, яка ледь прикриває інтимні місця на тілі, але також підкреслює пружні сідниці і струнку фігурку.

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