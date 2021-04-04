Відома актриса Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", влаштувала запальні танці, захопивши фанатів
Як пише Politeka.net, Віра Кекелія вже встигла прославитися в Україні завдяки своєму голосу. Дівчина брала участь в різних шоу, після чого її запросили стати частиною "співаючого квартету" в "жіночому кварталі". Рік тому актриса народила первістка, але вже встигла повернутися до творчості.
Цього разу Віра показала відео, де позувала в натовпі і штанях. Кекелія почала танцювати в гримерці, демонструючи ефектне володіння тілом.
"Матуся танцює;)
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Чесно кажучи, я думала, що це набагато легше
Але танець дуже заряджає", - написала зірка під фото.
Фанати відразу почали коментувати відео:
"Гей, мамко, в телеграм зайди", "Крута", "Крута матуся".
Ми писали, що відома актриса Віра Кекелія поділилася новими кадрами з перетворенням.
"Моя племінниця сказала, що ці кадри справжня естетика. А вона знає толк - нинішня молодь мене так дивує своїм світовідчуттям. Вони точно знають як це бути собою, як це чути свій внутрішній голос, вони знають, що таке свобода! Того дня ми теж прислухалися з Мартусею до свого світовідчуття, дозволили бути свободі і створили цю прекрасну естетику;))", - написала Кекелія під фото.
Нагадаємо, промениста Кекелія з "жіночого кварталу" потрясла бюстом і сідницями, розігріваючись в гримерці
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