У Дніпрі рятують українців, які перебувають у важкому стані через коронавірус

Як передає Politeka.net, про стан пацієнтів розповів головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці Facebook.

"Немов у жахливому сні ... відчайдушні зусилля вижити. Найважчі. Розмова через маску з пацієнтами в свідомості. Страх, надія і біль в очах. Валентина не може понад 10 секунд без маски. Просить додати кисень, стискає руку, не відпускаючи. Каже кілька слів, економить сили", - поділився медик.

Риженко зазначив, що днями вдалося врятувати дітей двох породіль з 95% ураженням легенів, але боротьба за їх життя триватиме ще довго.