У Дніпрі рятують українців, які перебувають у важкому стані через коронавірус
Як передає Politeka.net, про стан пацієнтів розповів головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці Facebook.
Варто зазначити, що сьогодні, 3 березня був побитий рекорд по добовому прирості хворих коронавірусом в Україні - 20341 новий випадок.
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