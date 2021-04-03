У Дніпрі рятують українців, які перебувають у важкому стані через коронавірус

Як передає Politeka.net, про стан пацієнтів розповів головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці Facebook.

"Немов у жахливому сні ... відчайдушні зусилля вижити. Найважчі. Розмова через маску з пацієнтами в свідомості. Страх, надія і біль в очах. Валентина не може понад 10 секунд без маски. Просить додати кисень, стискає руку, не відпускаючи. Каже кілька слів, економить сили", - поділився медик.
Риженко зазначив, що днями вдалося врятувати дітей двох породіль з 95% ураженням легенів, але боротьба за їх життя триватиме ще довго.
Також медик зазначив, що в медустанові зараз перебувають 125 важких пацієнтів, а 20 з них в реанімації.

Варто зазначити, що сьогодні, 3 березня був побитий рекорд по добовому прирості хворих коронавірусом в Україні - 20341 новий випадок.

коронавірус, лікарня, лікарі

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