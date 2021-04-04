У квітні очікуються сильні магнітні бурі. Люди можуть відчути нездужання, адже збурення геомагнітного поля буде досить високим.

Багато жителів планети можуть відчути нездужання через магнітні бурі

Так, почуття нездужання може прийти з 8 по 10 квітня, коли на Землю обрушиться потужна магнітна буря. В останній день очікується пік "шторму", якому присвоїли рівень G1.

Через це можна відчувати головний біль і дратівливість.

А з 16-17 квітня Землю накриє ще одна буря теж з показником G1. Метеоудар повинен відступити, а стан покращиться.