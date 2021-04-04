Багато жителів планети можуть відчути нездужання через магнітні бурі
У квітні очікуються сильні магнітні бурі. Люди можуть відчути нездужання, адже збурення геомагнітного поля буде досить високим.
Так, почуття нездужання може прийти з 8 по 10 квітня, коли на Землю обрушиться потужна магнітна буря. В останній день очікується пік "шторму", якому присвоїли рівень G1.
Через це можна відчувати головний біль і дратівливість.
А з 16-17 квітня Землю накриє ще одна буря теж з показником G1. Метеоудар повинен відступити, а стан покращиться.
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Такі симптоми можуть відчувати люди в ці дні, крім зазначених вище: погіршення сну, втрата працездатності, відчуття втоми, сонливість, скачки тиску і погіршення хронічних захворювань.
Щоб поліпшити своє самопочуття, фахівці рекомендують дотримуватися кількох правил. Зокрема, гіпертонікам і гіпотонікам слід уважніше поставитися до здоров'я в ці дні.
Гіпертонікам потрібно пити побільше води і знизити вживання солі в період магнітних бур, адже сіль затримує рідину в організмі і веде до підвищення тиску. А гіпотонікам - прийняти тонізуючу настоянку елеутерококу або лимонника.
Метеочутливим людям важливо добре висипатися і уникати підвищених навантажень.
В якості профілактики експерти рекомендують обмежити вживання спиртного, виключити жирну їжу, що підвищує холестерин і не переїдати.
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