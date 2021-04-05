В "Укрзалізниці"розповіли, як каратимуть пасажирів без масок

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Укрзалізниці".

"Пам'ятайте, що після третього попередження пасажиру без маски, наш співробітник проінструктований викликати поліцію на найближчій станції для зняття порушника з поїзда", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що третина вчителів не впоралися з сертифікаційним тестом ЗНО

Про це повідомляється на порталі osvita.ua, посилаючись на дані, оприлюднені Державною службою якості освіти.

"27% вчителів початкових класів, які цього року взяли участь у незалежному тестуванні професійних знань та умінь у рамках проекту сертифікації педагогічних працівників, не змогли подолати пороговий бал тесту", - йдеться у повідомленні.

Тест містив 100 завдань, на виконання яких учасникам було відведено 180 хвилин. За кожне правильно виконане завдання учасник тестування мав можливість отримати 1 бал. Для успішного складання іспиту вчителям необхідно було набрати не менше 60 балів.

Минулого року вчителів таким чином мотивували підвищенням зарплати і давали можливість педагогам підтвердити свій професіоналізм.

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