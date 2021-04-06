Дружина відомого українського співака Віктора Павлика похвалилася роздрукованим фото, на якому вона позує в пікантному вбранні

Як відомо, 26-річна Катерина Репяхова зараз чекає дитину від 55-річного Павлика, з яким вони одружилися минулого року. Дівчина любить виставляти своє життя напоказ в Instagram і регулярно ділиться там новими кадрами. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз Репяхова вирішила похвалитися своїм новим придбанням.

Молода дружина Павлика розповіла, що нещодавно для фотосесії приміряла досить відвертий наряд.

"Мені і мама, і Віктор Франкович в один голос сказали, що це виглядає занадто, і що і так журналісти не знають, до чого причепитися, а якщо я ще виставлю таку фотографію, то взагалі журналістам буде, де розігнатися", - розповіла Репяхова.

Вона вирішила не викладати знімок в соцмережі, але замість цього роздрукувала його для себе на великому полотні. У своїх сторіз дружина співака показала результат.

На фото Репяхова сидить на стільчику в чорній білизні і напівпрозорому боді в сіточку. Плечі дівчини залишилися повністю відкритими, а вузький боді щільно обтягує її вагітний живіт.

"Як вам фотографія?",- поцікавилася у передплатників Катерина.

Вона підкреслила,що залишилася дуже задоволена результатом.

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