Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука відповіла на популярні запитання фанатів

Щоб підтримувати інтерес своєї аудиторії, Христина періодично влаштовує день запитань у соціальній мережі Instagram. Цей раз не став винятком – дружина телеведучого Володимира Остапчука відповіла на найцікавіші питання користувачів, які хвилюють їх найбільше.

Не залишилася незачепленою і тема ринопластики, яку Христина сама часто піднімала у себе під фото, комплексувавши через форму носа. Тепер, за словами Христини, вона себе прийняла і вважає «це своїм родзинками».

Також Христина підкреслила: у неї збільшилася кількість тих людей, з якими вона не спілкується і навіть не вітається.

"І до речі, вони стежать за мною і навіть спостерігають з інших сторінок, на постійній основі. Яро обговорюють і створюють плітки. Привіт вам, я все знаю", - підмітила Гірник.

Після вона зізналася, що вже в кінці квітня зможе оговтатися в довгоочікувану відпустку. З цього приводу Христина опублікувала ролик, в якому в коротенько піднятій сукні веселилася на минулому відпочинку, виблискуючи витонченою фігурою: "їдемо в теплі краї!"- написала вона.

Як відомо, у Христини поки немає дітей, ця тема досить популярна в мережі. І саме питання поповнення в їхній родині постійно викликає інтерес у громадськості. Христина також відповіла на нього в своєму Instagram. Так, у дівчини поцікавилися, скількох дітей вона хотіла б завести.

На це Гірник відверто зізналася, що не задавалася таким питанням. У той же час, вона підкреслила, що вони з Остапчуком мріють про спільних дітей.

"Чесно скажу, що я про це не думала! Ми хочемо дітей, хочемо і будуть у нас здорові дітки і це найважливіше! А решту часу покаже!",- написала вона.

Нагадавши, дружина Остапчука ошелешила виглядом з роздутими губами і вилицями: "Нова я? Муж, как тебе?".

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