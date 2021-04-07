Відома українська співачка Оля Полякова вбралася заради участі в шоу імпровізацій
Як передає Politeka.net, Оля Полякова славиться своєю пристрастю до переодягання. Ще на початку своєї кар'єри співачка любила вбиратися і експериментувати з образами. Зараз вона відривається на концертних костюмах, які розбурхують фантазію. Не стало винятком і шоу "Маска", на якому Полякова кожен ефір дивувала образом.
На свіжому фото, яке артистка опублікувала в Instagram, вона постала в ефектному леопардовому комбінезоні. Її волосся було зібране у високий хвіст, що надавало її образу особливого шарму. Полякова прийшла в такому вигляді на розважальне шоу, де, неодмінно, підкорила всіх своєю хижою красою.
"Сьогодні в Improv Live Show презентуємо ремейк казки "Білосніжка і сім гномів". У ролі Білосніжки, звичайно ж, я. В ролі гномів всі інші. Тільки імпровізація і легкий гумор для вашого настрою", - зазначила співачка.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Чекаємо з нетерпінням", "ти офігенна", "яка ви красуня", "спасибі! Ви заряджаєте позитивом", « Одна з небагатьох баб, яким пасує леопард", "хто б сумнівався, що ви будете Білосніжкою. Ви найкраща", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що розмальована Оля Полякова переборщила зі збільшенням губ і не тільки: "Без фільтрів...".
Як повідомляла Politeka, Полякова розповіла, як її розіграли прямо на сцені, довелося імпровізувати: "співала в банан".
Також Politeka писала, що Полякова в блискучому ультра-міні залізла на тренажер і відірвалася на повну котушку: "бідні чоловіки".