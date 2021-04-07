Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала себе і розповіла про настрій
Як пише Politeka.net, не так давно Слава Камінська і Вікторія Смеюха заявили про розпад групи "НеАнгели". Але красуні не стали сумувати і вирушили на відпочинок. Слава вже встигла прилетіти назад в Україну, але продовжує радувати фанатів знімками, де позує в купальнику.
Цей раз не став винятком. Адже Камінська була в жовтому і мокрому купальнику, позуючи біля кромки басейну. Але це було не найцікавіше, адже Слава зібрала волосся назад, показуючи чубок. Як можна зрозуміти, зірка майже готова на експеримент.
"Настрій - фі...акнуть каре з чубчиком. Так/ні?",- написала зірка.
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Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ну що, ще?", "Ні", "Давай, запалюй", " якщо настрій до завтра протримається - так!", "Тобі йде, до Карпат зробиш?", "Прикольно, але ні", " О, чорт, що це?", "Так! Обкладинка нового альбому!))".
Повідомлялося, що відома українська співачка Слава Камінська показала і розповіла про проблему, коли повернулася з Єгипту в Україну.
На кадрах Слава показала чемодан, який отримала після перельоту. Все було б добре, якщо не брати до уваги зламане колесо на ньому.
"З Хургади прилітають валізи тільки так. Кирюша, ти не один, тепер у твого валізи теж є триколісний друг", - сказала Камінська.
Нагадаємо, Слава Камінська з "НеАнгелів" потрапила в біду прямо в аеропорту, що сталося
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