Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала себе і розповіла про настрій

Як пише Politeka.net, не так давно Слава Камінська і Вікторія Смеюха заявили про розпад групи "НеАнгели". Але красуні не стали сумувати і вирушили на відпочинок. Слава вже встигла прилетіти назад в Україну, але продовжує радувати фанатів знімками, де позує в купальнику.

Цей раз не став винятком. Адже Камінська була в жовтому і мокрому купальнику, позуючи біля кромки басейну. Але це було не найцікавіше, адже Слава зібрала волосся назад, показуючи чубок. Як можна зрозуміти, зірка майже готова на експеримент.

"Настрій - фі...акнуть каре з чубчиком. Так/ні?",- написала зірка.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ну що, ще?", "Ні", "Давай, запалюй", " якщо настрій до завтра протримається - так!", "Тобі йде, до Карпат зробиш?", "Прикольно, але ні", " О, чорт, що це?", "Так! Обкладинка нового альбому!))".

Повідомлялося, що відома українська співачка Слава Камінська показала і розповіла про проблему, коли повернулася з Єгипту в Україну.





На кадрах Слава показала чемодан, який отримала після перельоту. Все було б добре, якщо не брати до уваги зламане колесо на ньому.

"З Хургади прилітають валізи тільки так. Кирюша, ти не один, тепер у твого валізи теж є триколісний друг", - сказала Камінська.

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